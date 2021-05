Lazio-Genoa 4-3, poker biancoceleste col brivido

La Lazio batte 4-3 il Genoa nel lunch match della 34esima giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. Le reti per i padroni di casa portano la firma di Correa, autore di una doppietta al 30′ e al 56′, Immobile a segno su rigore al 43′ e Luis Alberto al 48′; per i rossoblù autogol di Marusic al 47′, Scamacca su rigore all’80’ e Shomurodov all’81’. In classifica la Lazio è sesta con 64 punti, il Genoa resta fermo a quota 36 in tredicesima posizione.