L’atelier delle meraviglie: la puntata del 27 maggio

Giovedì 27 maggio, in prima serata su Real Time, un nuovo attesissimo episodio de “L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE”, il format sul wedding targato Pesci Combattenti.

Le anticipazioni della puntata

La sartoria boutique di Maria Celli torna protagonista per raccontare tra ironia e leggerezza tutte le imperfezioni e la bellezza che si celano dietro la scelta di un abito da sposa. Nel nono episodio, in onda questa settimana: Maria e Giampaolo devono seguire Marco e Desiree, due futuri sposi dal passato “ingombrante”. Alessia, invece, aiuta il figlio Simone e la sua fidanzata Siria a far digerire a Maria una notizia che la sconvolgerà. Colpi di scena all’orizzonte per la Regina indiscussa dell’Atelier, che da oltre sessant’anni realizza i sogni di tutte le spose d’Italia.