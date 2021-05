Last minute in Salento: prime prenotazioni già piene

Lecce, 31/05/2021 – Estate 2021, primi e ottimi segnali per una ripartenza turistica in Salento con tante prenotazioni già attive. Grazie al piano vaccinale che per il momento procede con fluidità e rapidità, la morsa del Covid sembra allentare la presa e si sta piano piano tornando ad una sorta di normalità. Il turismo è stato uno dei settori che ha subito maggiori difficoltà con gravi perdite economiche, ma finalmente ci sono segnali che fanno presagire ad una reale ripartenza. A dimostrazione, il boom di prenotazioni che ha avuto una delle zone più belle di Italia, il Salento.



Sono tante le strutture ricettive che hanno già molte prenotazioni, in particolar modo per i mesi di luglio e agosto. A trasmettere tanto ottimismo e a far crescere giorno dopo giorno il numero delle prenotazioni, è sicuramente l’attento e organizzato piano di sicurezza per la prevenzione.

Un importante fattore che sta spingendo molte persone scegliere questa zona come meta per le vacanze estive 2021, è che nella maggior parte delle strutture ricettive del Salento sono state adottate delle policy molto elastiche per la cancellazione in caso di emergenze legate al Covid. Inoltre, tutte le strutture hanno avuto modo in questi mesi di adeguarsi al meglio per tutto ciò che riguarda igiene e sicurezza. Frequenti sanificazioni, pulizia accurata, spazi ben distanziati, turni ai ristoranti e un’organizzazione capillare per garantire sicurezza ma senza rinunciare al divertimento. Far capire a clienti l’attenzione posta verso questo tipo di attenzioni, è stato un elemento fondamentale per permettere a tutti di sentirsi più tutelati e tranquilli.

Le bellezze del Salento



Il Salento è da sempre una meta amatissima da tutti gli amanti del mare, del divertimento e della buona cucina. Circondata dal mare, è una zona di una bellezza unica che si immerge nel blu di un mare cristallino ed è caratterizzata da una vastità di bellissime spiagge di diverse tipologie, adatte quindi a diversi tipi di esigenze e preferenze.

Il Salento ha conosciuto un maggiore sviluppo turistico negli ultimi vent’anni e la zona si è, di anno in anno, arricchita di strutture ricettive di ogni tipo e con una vasta gamma di offerta di servizi. Su tutta la penisola sono presenti villaggi turistici, resort di lusso, hotel, alberghi a gestione famigliare e campeggi selvaggi. Il Salento offre una miriade di possibilità a seconda di ogni preferenza e budget.

La penisola salentina, non è però solo mare: è una zona ricca di archeologia, tradizioni, e meravigliosi e antichi borghi. Vale la pena sicuramente avere a diposizione un’automobile per potersi spostare e visitare sia le coste che le città, senza dimenticarsi dei borghi.

Un’altra incredibile ricchezza del Salento è la cucina tipica. Caratterizzata da semplicità e ingredienti di prima qualità, è una cucina ricca di gusto che rappresenta alla perfezione la dieta mediterranea. I piatti di pesce sono cucinati in maniera semplice e autentica e conditi con olio extra vergine d’oliva di prima scelta. Assolutamente da provare lo street food autoctono del Salento sin dall’epoca romana: la puccia, una sorta di panino farcito con delizie locali. Da non perdere piatti come i maritati leccesi, polpo alla pignata, la scurdijata e i deliziosi rustici.

Itinerario per una vacanza last minute in Salento: da Lecce a Porto Cesareo



Lecce: per immergersi a pieno nell’anima salentina, è quasi d’obbligo una giornata a Lecce. Con i suoi edifici in stile Barocco e le sue chiese, è ricca di reperti romani, come l’antiteatro e il teatro, entrambi costruiti nell’epoca dell’Imperatore Augusto. La ricchezza d’arte che custodisce il capoluogo salentino, le ha permesso di essere chiamata la Firenze del Sud, e nessuno sarà deluso dopo averla visitata. Prima di lasciarla per dirigersi verso la tappa successiva, è consigliato deliziarsi con pasticciotti e rustici.

Gallipoli: l’accesso al centro storico di Gallipoli avviene dal Ponte di dodici arcate che porta ai piedi delle mura della città che la circondano completamente. La bellezza di questo luogo sta nel camminare per i suoi vicoli e perdersi tra di essi. Bellissimo e circondato dal mare, è meritevole di una visita anche il Castello aragonese detto anche Castello angioino. Se si ama il divertimento, una tappa a Gallipoli, soggiornando in una delle tante case vacanze a Gallipoli sul lungomare, è ideale per conoscere l’animo festoso del Salento. Il lungomare è pieno di locali sulla spiaggia e tanti eventi all’aperto, come aperitivi, concerti, feste e cene.

Porto Cesareo: Porto Cesareo, molto popolata dal punto di vista turistico, è una zona caratterizzata da spiagge meravigliose da non perdere. Con le sue acque cristalline, lidi e calette, questa zona è una meraviglia della natura, circondata da dune naturali di un verde rigoglioso tipico della macchia mediterranea. Le spiagge più belle sono quelle di Sant’Isidoro, Baia di Torre Lapillo e Spiaggia delle Dune. Inoltre, A Porto Cesareo si trova una delle spiagge più iconiche di tutta la zona salentina, ovvero la famosa Punta Prosciutto. Se si noleggia una barca, ci si può far accompagnare fino alla bellissima Isola dei Conigli per immergersi nel blu del mare. Porto Cesareo, è famosa anche per il suo vivace e antico centro storico caratterizzato dalle torri costiere di avvistamento risalenti al XVI secolo. La località pullula di localini turistici caratteristici e di eventi legati alla cucina di mare.

Otranto: nella strada che da Lecce porta ad Otranto, da non perdere una sosta a Rocca Vecchia per ammirare la Grotta della Poesia. Si tratta di una piscina naturale di una bellezza unica che merita un tuffo. Proseguendo, si giungerà nella bellissima Otranto, il cui centro storico è racchiuso da mura antiche. In questa zona è possibile trovare numerose spiagge, come la Baia dell’Orte e un’esperienza da fare assolutamente è una visita alla Cava di Bauxite che con la sua terra rossa darà l’impressione di essere a passeggiare su Marte.

Santa Maria di Leuca: nel punto più a sud di tutto il Salento, in questa zona di costa si vede il Mare Adriatico incontrarsi con il Mar Ionio. La cittadina ha le sembianze di un’isola della Greca ed è uno strategico punto di partenza per gite in barca che accompagnano ogni estate tanti turisti alla scoperta di luoghi incredibili. Tra i più belli, sarà possibile raggiungere le bellissime grotte di Leuca, in particolar modo la suggestiva Grotta delle Tre Porte, chiamata così per i suoi tre accessi marittimi.

Il Salento, è una terra che continua a stupire, essere amata e ricercata come meta turistica che si sta ponendo come meta preferita per una vacanza last minute per l’estate 2021.

