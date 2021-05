Lapo, la Juventus e la ‘querelina’ su Twitter

“Vedere la Juventus così fa MALE al cuore. La Storia e la Maglia MERITANO più AMORE, RISPETTO, PASSIONE e PROFESSIONALITÀ. SVEGLIATEVIII TUTTI”. Parola di Lapo Elkann, che da Twitter lancia l’appello per un ‘risveglio’ dei bianconeri dopo la sconfitta di ieri con il Milan e le tensioni nel club per il caso Superlega. Appello accolto dalla maggioranza degli utenti – tifosi soprattutto – con favore, che ora chiedono ad Elkann di parlare “con tuo fratello e tuo cugino” o, addirittura, di diventare lui stesso il presidente della Juventus. “Salvaci tu”, una delle risposte ricorrenti. Diverse anche le critiche al tweet, con qualcuno che si spinge oltre nei commenti ai post sulle affermazioni di Elkann, lanciando frecciate al vetriolo con tanto di tag: “Oggi @lapoelkann_ ha fatto la sua p…..?”. Pronta la replica del diretto interessato: “No, però posso fare una querelina. Come la vede?”.