Lampedusa, hotspot al collasso: oltre 1000 migranti sbarcati in poche ore

Lampedusa, ecco come si presenta il molo Favaloro dopo lo sbarco di oltre mille migranti in poche ore. L’hotspot è al collasso. Disposto nel primo pomeriggio il trasferimento di circa 500 migranti degli oltre 732 migranti che si trovano sul molo. Alcuni di loro, arrivati nelle scorse ore, hanno trascorso la notte all’addiaccio. La priorità, come spiegano dalla Prefettura di Agrigento, è data ai soggetti vulnerabili, donne e bambini. Nel tardo pomeriggio, invece, i vigili del fuoco hanno montato una tenda per dare riparo a chi non trova posto nell’hotspot di contrada Imbriacola, sotto pressione dopo la raffica di arrivi di ieri.

Intanto, da stamattina è in azione la macchina dei trasferimenti: 200 migranti sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle, altri 317 sulla nave quarantena Splendid. La seconda nave, l’Azzurra, arrivata stamani sulla più grande delle Pelagie a causa delle cattive condizioni del mare non è riuscita ad attraccare. Intanto stamani, dopo i primi due sbarchi registrati, a partire dalla mezzanotte sull’isola, con 101 migranti, tra cui 10 donne e 3 bambini, e 95 persone, tra cui 2 donne e 5 bambini, si è registrato un terzo approdo: 97 migranti, tra cui 4 donne e due minori.