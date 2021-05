La stagione d’oro di Maria De Filippi

Maria De Filippi: si conclude con la finalissima di Amici la stagione televisiva d’oro 2020/2021.

Non sbaglia mai un colpo. Numeri importanti in termini di ascolti che hanno coronato la De Filippi, anche quest’anno, regina degli ascolti del sabato sera. E non a caso si è aggiudicata i Lifestyle Awards 2021 di Lifestyleblog.it.

Il successo del sabato sera di C’è posta per te ha visto la sua egemonia con oltre sei milioni di telespettatori a puntata.

Grandi numeri anche per Tu si questo vales, con una media che supera abbondantemente i sei milioni di telespettatori e uno share del 33%. Una trasmissione che ha saputo regalare momenti di spensieratezza e divertimento in un momento particolare come quello che stiamo vivendo.

Uomini e donne resta un cult del pomeriggio televisivo dal 1996, data in cui ha avuto inizio. Un programma capace di attirare telespettatori e di restare al passo con i tempi, soprattutto con la novità del Trono Gay che suscitò scalpore.

Amici di Maria De FIlippi

Per non parlare di Amici, il precursore dei tanti talent show nati in tv imitando il “modello De Filippi”. Ma quello di Maria resta il più seguito dai telespettatori italiani. Che quest’anno ha vinto la scommessa con gli inserimenti dei professori Lorella Cuccarini e Arisa, dando maggiore autorevolezza al programma che domina il sabato sera televisivo. Tanti i cantanti lanciati. Tra questi citiamo Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, The Kolors, Marco Carta, Moreno, Valerio Scanu, Dear Jack, Alessio Bernabei, Pierdavide Carone, Deborah Iurato, Briga… e tra le ultime Elodie.

Ma il successo di Maria De Filippi non è fatto di soli numeri: anche il suo lato umano resta una delle peculiarità che la rendono speciale.