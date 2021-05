La nuova puntata di Play Digital, dedicata a social network e tecnologie per l’agricoltura

Si possono usare i social per combattere gli stereotipi? La tecnologia può far evolvere anche un settore come l’agricoltura? Infine, una curiosità: a chi dobbiamo l’invenzione dell’e-mail? Sono alcune delle domande al centro della quinta puntata di Play Digital, il magazine di RaiPlay condotto da Diletta Parlangeli e dedicato al mondo digitale.

Nel nuovo episodio, disponibile dal 21 maggio, andremo a scoprire un altro lato dei social network. Siamo abituati a cercare leggerezza tra le pagine di Tik Tok, Instagram e Facebook. Ma se invece le comunità online servissero anche a combattere gli stereotipi? Tasnim Ali ci racconta la sua missione: usare Tik Tok per combattere i pregiudizi sull’Islam.

Cambiando poi argomento, andremo alla scoperta di uno dei vigneti più tecnologicamente avanzati d’Italia: un particolare viaggio nel Monferrato tra i filari del futuro, in cui droni, sensori e app aiutano i produttori a vendemmiare. Infine, un po’ di tendenze: chi è il nuovo fenomeno su YouTube? La risposta è Gongbu Bangsong, la nuova moda che vede migliaia di ragazzi filmarsi filmandosi in diretta streaming da tutto il mondo, mentre studiano.

A grande richiesta tornerà poi la rubrica “Il Popolo della Rete”, nella quale scopriremo la storia della chiocciola che ha conquistato il mondo: l’email. Ne leggiamo e ne scriviamo a decine ogni giorno, ma chi inventò la posta elettronica? La risposta la scopriremo su Play Digital.