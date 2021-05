La Finale di Amici 2020-2021

Grandissima attesa per domani, sabato 15 maggio: in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce su Canale 5 l’ultimo appuntamento di questa stagione del talent show “Amici”.

I finalisti di Amici

Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni,18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore.

I premi

Solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto . In palio un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Durante lo show verranno consegnati anche: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro, il premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro, il premio Siae , consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo, del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro, il premio Marlu’, aciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro, il premio delle Radio , per l’inedito preferito verra’ assegnata una targa dai Network RDS, Radio Italia, R101 ed RTL 102,5, radio che hanno seguito fin da subito il percorso degli aspiranti cantanti, segnando il passo dei loro inediti; giudicandoli hanno infatti fornito via via un parametro utile ai loro prof di riferimento aiutando comunque i ragazzi ad andare nella giusta direzione per le loro scelte artistiche e il premio TIM della critica del valore di 50 mila Euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19

L’edizione di Amici 2020-2021

Maria De Filippi il 14 novembre 2020, presenta gli allievi che poi formeranno la classe di Amici 2020-2021.

Ma la macchina produttiva obbligatoriamente ha dovuto fare i conti con le misure restrittive di contenimento Covid 19. E’ cosi’ che comincia una lieta convivenza nella casetta di “Amici” situata all’interno degli Studi Tv Titanus Elios in Roma dove i ragazzi possono frequentarsi solo tra loro e non avere contatti diretti con persone esterne.

Tutti insieme nei lunghi mesi passati sono cresciuti professionalmente e umanamente. Sono nate belle amicizie, rapporti interpersonali, confronti e piccoli e grandi amori …

Nella settimana dal 13 al 17 marzo i ragazzi conquistano le maglie per il Serale con una formazione di 17 elementi: Aka 7even, Tancredi, Esa, Ibla, Raffaele, Sangiovanni, Leonardo, Enula, Deddy e Gaia CANTANTI ; Giulia, Martina, Tommaso, Rosa, Samuele, Alessandro e Serena BALLERINI.

I ragazzi sono stati giudicati artisticamente da grandi esperti della musica e della danza che hanno stilato delle vere e proprie classifiche.

Tra questi: uno dei pilastri della tv e grande conoscitore musicale Pippo Baudo, il Direttore Artistico di Radio Deejay Linus, il coreografo di fama mondiale David Parson, il cantautore J-Ax, la magnifica cantante Giorgia, il conduttore televisivo Gerry Scotti, il produttore musicale Michele Canova, I coreografi e ballerini Raimondo Todaro, Kledi Kadiu, e ancora … il trittico composto da Garrison Rochelle, Emanuel Lo e Francesca Bernabini e Giuliano Peparini ex Direttore artistico di Amici e coreografo di fama internazionale.

A queste classifiche si sono aggiunte quelle di tutte le etichettediscografiche sia major sia indipendenti e le classifiche dei grandi Network radiofonici.

A questo ricco carnet di eccellenze dello spettacolo si e’ aggiunto in qualita’ di Direttore artistico e coreografo Stephane Jarny , che ha messo la sua arte al servizio del programma e dei ragazzi valorizzando sempre tutte le performance con grande gusto, eleganza e professionalita’.

Super ospite della serata finale la vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” Gaia, che passa il testimone al concorrente che trionferà domani in questa 20° edizione del talent show.

Gaia presenta in anteprima il suo nuovo singolo uscito oggi “Boca” feat Sean Paul.

La finalissima vede il “grande” ritorno in studio della coppia di attori e intrattenitori piu’ acclamati del momento, quella formata dagli irresistibili Pio e Amedeo, reduci dal successo del loro show in prima serata su Canale5 “Felicissima Sera”.