La BIC compie 70 anni e festeggia con una nuova penna

La penna BIC (Cristal) più venduta al mondo, compie 70 anni.

La nascita della penna a sfera, ormai compagna fedele della vita quotidiana dei consumatori di tutto il mondo, risale infatti alla fine del 1950.

Proprio in quell’anno, il Barone Marcel Bich – torinese di nascita – lanciò la penna Cristal, la prima penna a sfera di alta qualità e accessibile a tutti, nonchè il fondamento del successo globale del brand BIC.

Grazie al suo design semplice e alla facilità d’utilizzo, la BIC Cristal è da allora diventata parte integrante del nostro patrimonio culturale e della nostra vita di tutti i giorni a casa, a scuola o in ufficio.

La storia della penna BIC

La storia di BIC comincia dopo la Seconda Guerra Mondiale nei sobborghi di Parigi, dove Marcel Bich cominciò a produrre pezzi di penne stilografiche. Le penne a sfera esistevano già, ma erano imprecise. Bich capì il potenziale di questo prodotto, ma furono necessari lunghi anni di intenso lavoro per arrivare a sviluppare la penna a sfera ideale. Oggi, a 70 anni dalla sua nascita, la penna a sfera BIC – nonostante sia nella vita di tutti – è universalmente considerata anche un oggetto di design, tanto da essere attualmente esposta in musei prestigiosi come il Museum of Modern Art/Centre George Pompidou a Parigi e il Museum of Modern Art a New York (MoMA) e da essere fonte di ispirazione per artisti e designer che la reinventano trasformandola in creazioni originali.

La nuova BIC

La famiglia BIC ha deciso di allargarsi con il lancio dell’ultima nata: la nuova BIC® Cristal® Re’NewTM. La nuova penna a sfera è caratterizzata da un design contemporaneo e riesce a coniugare le performance di sempre con nuove features che la rendono ancora più unica nel suo genere. La Cristal® Re’NewTM nasce infatti dalla crescente attenzione, da parte del brand stesso ma anche dei consumatori, verso la sostenibilità. Il nuovo prodotto BIC è infatti ricaricabile – la cartuccia al suo interno si può facilmente sostituire grazie ad una levetta situata in fondo al fusto, così da poter riutilizzare la penna riducendo notevolmente gli sprechi – ed il tappo è composto per il 96% di plastica riciclata.

La BIC Cristal Re’New è un oggetto esteticamente piacevole e di design, che oltre alle ottime performance di scrittura vuole appagare anche la vista di chi la utilizza. Per questo motivo, al design iconico della Cristal® Original è stato aggiunto un tocco moderno ed elegante: il fusto in alluminio opaco arricchito con l’incisione del logo BIC®. Anche il cappuccio è stato completamente ridisegnato e presenta lo stesso colore grigio metallico del fusto.