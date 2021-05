Juve, niente ‘pasillo’ all’Inter: “Per noi mai fatto con 9 scudetti”

“Non c’è un obbligo e a noi in 9 anni non è mai stato fatto”. Andrea Pirlo, allenatore della Juve, risponde così alle domande sul mancato ‘pasillo’ riservato all’Inter campione d’Italia. “La Samp l’ha fatto una settimana dopo lo Scudetto, credo sia abbastanza. La società ha fatto i complimenti all’Inter, il presidente in primis”, aggiunge Pirlo ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-2 dei bianconeri sui nerazzurri. “Abbiamo conquistato una vittoria importante contro i più forti d’Italia senza rubare niente”, dice Giorgio Chiellini, capitano della Juve e protagonista dell’era caratterizzata da 9 scudetti di fila vinti dalla Vecchia Signora. “Noi abbiamo fatto i complimenti ai giocatori dell’Inter uno per uno prima di entrare in campo. Ci sembrava esagerato il resto, perché in 9 anni non è stato mai fatto”, dice Chiellini.