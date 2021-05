Jeans estivi: quali modelli indossare per l’estate 2021

La moda jeans per l’estate 2021 vede come protagonisti modelli a zampa, oversize, cropped, aderenti e non solo.

Le nuove proposte sono pensate per assecondare tutte le fisicità, da quelle magre alle più formose.

La tela maggiormente utilizzata continua ad essere ancora una volta il denim, facile da abbinare con qualsiasi altro tessuto e perfetta per realizzare look alternativi, sempre azzeccati e che lasciano positivamente il segno.

Jeans estivi 2021: i modelli più amati

Gli stilisti hanno deciso di portare sulle passerelle nuovi jeans per l’estate 2021 insoliti e anche bizzarri, ovvero modelli che erano caduti nel dimenticatoio, ma che oggi diventano veri e propri must have che non possono mancare nel guardaroba.

Guardando le ultime sfilate sarà facile lasciarsi sorprendere da jeans contraddistinti dalla gamba a palazzo, elasticizzati con bottoni a vista, dalla vestibilità mom fit e boyfriend, pensati per un pubblico non solo giovane, ma anche maturo. Si passa inoltre dallo stile contemporaneo, per arrivare a quello dal sapore vintage.

Insomma le tendenze sono davvero molte e non mancano creazioni eleganti e lussuose, ad esempio con dettagli gioiello e orli impreziositi da strass, alle quali si affiancano i pantaloni più rock e grintosi, decorati con borchie e inserti metallici.

L’estate 2021 segna anche il grande ritorno dei jeans a vita bassa, che mettono in risalto il punto vita e i fianchi, perfetti per le donne toniche e magre. Non bisogna poi dimenticare i bootcut, aderenti sulle cosce, per poi allargarsi a partire dal ginocchio, in modo da armonizzare la silhouette.

Jeans estivi 2021: le proposte da non perdere

L’assortimento delle proposte moda per l’estate 2021 comprende i jeans a pinocchietto, oltre che quelli strappati, con cinture coordinate, dall’aspetto vissuto e perfetti per chi ama sfoggiare uno stile ribelle.

Ulteriore proposta da non perdere è sicuramente il jeans patchwork, che si caratterizza per l’accostamento di vari tessuti, in grado di dar vita a texture estetiche e tattili insolite. I jeans per l’estate 2021 mettono d’accordo tutti i gusti e fra tutti spiccano i fit skinny, che seguono armoniosamente le linee del corpo, valorizzando la figura e minimizzando i piccoli difetti.

Quasti jeans si comportano come una seconda pelle, per questo diventano piacevoli da indossare da mattina a sera, non solo per una passeggiata al centro o un aperitivo, ma anche per realizzare look di gala originali e alternativi.

Jeans estivi 2021 Dondup

Le maggiori e più note maison di moda propongono jeans stretch e comodi, che spesso prediligono anche lo stile sartoriale. I jeans ampi color bianco sono un esempio, in quanto presentano piega stirata, fascia ampia in vita, doppio bottone e chiusura frontale con zip.

Alcuni brand, invece, portano sulle passerelle orli sfrangiati che lasciano intravedere la caviglia, versioni push up e tanti modelli slim dal lavaggio blu intenso. Scorrendo le nuove collezione si trovano anche pantaloni iconici, a gamba dritta e regular fit.

I jeans Dondup si rivelano la vera tendenza per l’estate 2021. Questo brand, più di altri, esalta in pieno il nuovo stile proponendo modelli girlfriend con evidente abbottonatura sul davanti, con fondo ampio e ricamati.

In questa collezione a volte si respira un’aria un po’ retrò, in quanto vengono rivisitati modelli in voga negli anni ’70, riproposti in una versione maggiormente femminile e comoda. Tasche a toppa sul davanti e decorate con elementi luminosi, strappi a metà gamba e fasce da legare in vita sono ulteriori tratti distintivi di questi jeans.

Molto interessanti, infine, sono i pantaloni in denim che mixano più stili, per un outfit casual, ma allo stesso tempo molto ricercato. In ogni caso tutti i modelli sono appositamente studiati per slanciare e scolpire le gambe, in modo da offrire un eccellente fit e soddisfare la meglio esigenze diversificate.