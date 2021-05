Israele, Hamas: “Stop raid o ad Ashkelon sarà l’inferno”

Tensione alle stelle in Medio Oriente dopo la pioggia di razzi nella notte e con un nuovo ultimatum di Hamas a Israele. “Abbiamo lanciato razzi contro Ashkelon dopo un attacco israeliano che ha colpito una casa a ovest di Gaza City. Se Israele continuerà ad attaccare, trasformeremo Ashkelon in un inferno”, ha affermato il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Ubaidah, secondo quanto riporta Haaretz. Sono 31, compresi cinque bambini, le persone rimaste ferite nella città israeliana, riportano i media locali. Almeno una persona sarebbe gravemente ferita. Fra i feriti ci sono due genitori e i loro due figli. Fra i 31, si contano 17 persone con ferite lievi e sette che hanno ricevuto assistenza per stati di ansia.

Sono intanto scattate le sirene di allarme nella città israeliana, come riporta il Times of Israel dalla Striscia di Gaza continua il lancio di razzi in direzione dell’area e le sirene suonano anche a Nahal Oz, Zikim, Netiv HaAsara e Karmia. “Suonano le sirene nel sud di Israele”, si legge intanto in un tweet delle forze israeliane (Idf).