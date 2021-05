Inter, Zhang incontra giocatori: chiesta rinuncia a 2 mensilità

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha riunito quest’oggi la squadra insieme ai due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Secondo quanto riporta Sky Sport il numero uno nerazzurro ha spiegato al gruppo il momento di forte contrazione economica che stanno vivendo tutti i grandi club del calcio europeo e ha ufficialmente chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità.

Un discorso chiaro quello di Zhang, che ha dunque messo in chiaro il piano della società e che comunque intende dare continuità al progetto vincente dell’Inter. I calciatori hanno ascoltato e avranno adesso la facoltà di scegliere individualmente cosa fare, se accettare la proposta del club o se cercare soluzioni alternative. Come chiarito anche da Beppe Marotta, in ogni caso la società, nonostante la politica di spendig review, onorerà gli impegni presi fin qui e riconoscerà ai campioni d’Italia il bonus scudetto.