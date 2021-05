Incontro scuola su ‘Io sono Giorgia’, Meloni smentisce presenza

Richiesta della presenza online e validità della frequenza ai fini dell’attribuzione di crediti formativi. E’ quanto si legge nel testo della circolare dell’Istituto tecnico economico statale ‘Antonio Maria Jaci’ di Messina, che, ieri, è stata indirizzata alle famiglie degli studenti, chiedendo di partecipare all'”incontro con l’autrice del libro ‘Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, On. Giorgia Meloni”. Un invito che ha destato proteste di alcuni genitori, per la mancanza di contraddittorio e per l’obbligatorietà della frequenza, su cui oggi prende le distanze Fdi, che tramite la responsabile scuola, Carmela Bucalo, chiede una smentita all’istituto messinese, sulla sua presenza online e su quella della leader di Fdi, Giorgia Meloni.

La circolare, che AdnKronos ha potuto visionare, a firma della dirigente scolastica, dott.ssa Maria Rosaria Sgrò, avvisa che “il giorno 25 maggio dalle ore 9.00, l’intera comunità scolastica prenderà parte, in modalità on line, all’incontro d’autore con l’On. Giorgia Meloni organizzato dalla FIDAPA BPM Italy, Sez. di Messina con la collaborazione del nostro Istituto”. “L’evento – si legge ancora – nel corso del quale gli studenti dello Jaci potranno interloquire con l’Autrice del libro ‘Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee'”, vedrà tra gli altri la partecipazione di “Giorgia Meloni, parlamentare e scrittrice” e “di Ella Bucalo, Responsabile Scuola del Dipartimento Nazionale di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati”.

In merito alle modalità organizzative della riunione l’istituto, dopo aver indicato a tutti gli studenti le modalità di accesso alla dad, precisa che “i docenti, secondo il proprio orario di servizio, vigileranno sugli alunni in presenza, provvederanno a mantenere il collegamento all’incontro per tutta la sua durata; avranno cura di rilevare le presenze degli alunni, valide come ore di PCTO” (sono 4) “e di riferirle successivamente ai tutor di alternanza”.

“In riferimento alle notizie apparse oggi su alcuni media, si smentisce categoricamente la partecipazione del Presidente Giorgia Meloni alla presentazione del libro organizzata dall’Istituto ‘Antonio Maria Jaci’ di Messina per il prossimo 25 maggio”. Lo comunica l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia. “Si precisa, inoltre, che il presidente Meloni non ha mai neanche ricevuto un invito a questa iniziativa e non avrebbe in ogni caso accettato, ritenendo da sempre che la presenza degli esponenti politici nelle scuole non possa essere in alcun modo imposta agli studenti”, concludono da Fdi.

“Beh che si organizzi in una scuola la presentazione del libro di Giorgia Meloni, opera di cui non dubito sulla qualità letteraria, con una parata di esponenti FdI, e che gli studenti siano obbligati a partecipare pena il non riconoscimento dei crediti per il Pcto non sta nè in cielo nè in terra. Fanno bene gli studenti e le famiglie a protestare. Si sospenda l’iniziativa”. Lo dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Il ministro Bianchi attivi a questo punto l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia -prosegue il vicepresidente della commissione Cultura di Montecitorio- faccia chiarezza fino in fondo e siano presi i provvedimenti necessari nei confronti della dirigente scolastica, che non può permettere che una scuola diventi sede di un comizio di FdI e soprattutto che gli venga data dignità formativa. Sulla vicenda sarà presentata un’interrogazione parlamentare”.