Il pranzo è servito torna in tv: in estate su Rai1

Il pranzo è servito torna in tv. L’indiscrezione è stata lanciata giorni fa dal sito Davidemaggio.it che ha annunciato il ritorno del famoso programma televisivo.

Il programma andrà in onda alle 14, su Rai1, subito dopo il Tg1 e prima de La Vita in diretta Estate. Alla conduzione del programma ci sarà Flavio Insinna.

Non ci sarà più il maggiordomo sostituito da due professoresse de L’Eredità.

Il pranzo è servito, la storia del programma

Il programma torna così in tv a distanza di 28 anni. L’ultima edizione risale alla stagione 1992/1993 con la conduzione di Davide Mengacci e il programma spostato su Rete4.

Risalendo alle origini, Il pranzo è servito è andato in onda, per la prima volta, su Canale 5 dal 13 settembre 1982

Il quiz televisivo a premi fu ideato da Corrado e Stefano Jurgens.

Il “mitico” Corrado restò al timone del programma per ben otto edizioni, cedendo poi lo scettro della conduzione a Claudio Lippi. Corrado ha comunque lavorato dietro le quinte in qualità di autore. E per breve tempo anche da “supplente” di Lippi che in due occasioni ha dato forfait per problemi di salute e per infortunio al braccio. Quest’ultimo condusse le edizioni 1990/91 e 1991/92 prima di lasciare il posto a Mengacci per quella che fu l’ultima edizione prima del “revival” dell’estate 2021.