Il Natural Diamond Council annuncia una Partnership strategica con Chow Tai Fook, il più grande rivenditore di gioielli al mondo

SHANGHAI, 21 maggio 2021 /PRNewswire/ — Il Natural Diamond Council (NDC) ha annunciato oggi una partnership strategica esclusiva con Chow Tai Fook Jewellery Group (Chow Tai Fook) per la promozione del “sogno dei diamanti naturali” e presentare ai consumatori cinesi, in particolare alla generazione più giovane, la bellezza intramontabile dei diamanti naturali attraverso svariati canali di comunicazione e contenuti digitali accessibili, nonché tramite risorse di formazione professionale. L’iniziativa si affianca al nuovo ruolo dell’attrice e cantante Li Bingbing come ambasciatrice dei diamanti naturali per Chow Tai Fook Jewellery Group.

La partnership mira a trasmettere il valore dei diamanti naturali ai consumatori cinesi e ad accrescere la loro fiducia e il loro desiderio verso i diamanti naturali. In qualità di primo ed esclusivo partner strategico al dettaglio del Natural Diamond Council in Cina, Chow Tai Fook sosterrà pienamente le campagne promozionali e formative relative ai diamanti naturali lanciate dal Natural Diamond Council in Cina. Il Natural Diamond Council amplierà il proprio supporto in diverse aree, tra cui risorse pubblicitarie, asset digitali, contenuti dei social media e promozione sui motori di ricerca, per presentare in maniera completa i valori fondamentali e il significato emotivo dei diamanti naturali, sottolineando la loro pregevolezza, rarità e unicità. Invitando i consumatori nello spettacolare mondo dei diamanti naturali, la partnership genererà un ulteriore impatto profondo e positivo sul settore della gioielleria basata su diamanti naturali.

“Quest’anno una delle nostre priorità principali è lavorare a stretto contatto con i rivenditori di diamanti naturali per proteggere e trasmettere insieme l’autentica e unica bellezza dei diamanti naturali”, ha dichiarato David Kellie, CEO del Natural Diamond Council. “Chow Tai Fook è un’azienda leader nel settore cinese della gioielleri, nota per la sua posizione influente. Collaborando con Chow Tai Fook sul mercato cinese, speriamo di innescare il “sogno dei diamanti naturali” tra i giovani consumatori.”

“Siamo onorati di collaborare con il Natural Diamond Council e di promuovere insieme a loro il “sogno dei diamanti naturali'”, ha dichiarato Chan Sai-Cheong, Managing Director (Cina continentale) di Chow Tai Fook Jewellery Group. “Nel corso degli anni, Chow Tai Fook ha creato un’ampia rete di vendita al dettaglio nella regione della Grande Cina e un team professionale di esperti di vendita per aiutarci a comunicare i valori e la rilevanza dei diamanti naturali e aumentare la desiderabilità e la fiducia dei consumatori verso questi regali naturali. Sono certo che questa partnership consoliderà i valori e rafforzerà il desiderio dei consumatori per i diamanti naturali. Aiuterà inoltre i giovani consumatori a coltivare un legame emotivo con i diamanti naturali e a riconoscerne il simbolismo, facendoli diventare una scelta preferenziale nel campo della gioielleria”.

“Dalla nostra ridenominazione nel 2020, abbiamo sviluppato un portafoglio diversificato di contenuti digitali relativi ai diamanti naturali, attirando oltre 5.000.000 di consumatori al mese sulle nostre piattaforme. Attraverso questa partnership strategica, desideriamo sfruttare l’ampia rete di vendita, l’ottima reputazione e il forte supporto di Chow Tai Fook per raggiungere una comunità di consumatori molto più ampia in modo ancora più rapido ed efficace attraverso i nostri contenuti. Man mano che i consumatori acquisiranno una migliore comprensione del significato e dei valori dei diamanti naturali, questo alimenterà la crescita futura del settore dei diamanti naturali”, ha dichiarato Mabel Wong McCormick, Managing Director del Natural Diamond Council per la Grande Cina.

La preferenza dei consumatori per i diamanti naturali sta crescendo in tutto il mondo. Pertanto, ascoltare e rispondere attivamente alle esigenze dei consumatori e adattare in modo flessibile i messaggi e i modelli di business per coltivare un legame emotivo di lunga durata con i consumatori sarà determinante per una crescita sostenibile del settore della gioielleria dei diamanti.

Il Natural Diamond Council è entusiasta di rafforzare ulteriormente la collaborazione con questo settore nel prossimo futuro per promuovere il valore reale e il simbolismo emotivo dei diamanti naturali presso i consumatori. Coltivando la consapevolezza e il desiderio di diamanti naturali tra i consumatori cinesi millennial, il Natural Diamond Council e gli attori del settore compiranno un passo importante verso il “sogno dei diamanti naturali” e favoriranno la rapida crescita del settore dei diamanti naturali.

Informazioni sul NATURAL DIAMOND COUNCIL

Il NATURAL DIAMOND COUNCIL è un’associazione internazionale di settore composta da sette importanti società che si occupano di estrazione di diamanti. I membri includono ALROSA, De Beers Group, Lucara Diamond Corp, RZ Murowa, Petra Diamonds, Rio Tinto e Arctic Canadian Diamond Company Ltd., la cui produzione totale rappresenta il 75% del mercato globale dei diamanti naturali. La sua mission è mostrare le molteplici sfaccettature del mondo dei diamanti naturali e accendere nelle persone il desiderio di possederli. Il NATURAL DIAMOND COUNCIL rafforza il suo ruolo autorevole nel campo dei diamanti naturali pubblicando le tendenze del settore e condividendo messaggi e informazioni. Inoltre, celebra la straordinaria creatività rappresentata dalla gioielleria dei diamanti naturali e promuove i valori rappresentativi delle aziende che ne fanno parte, oltre ai benefici sociali apportati dall’intero settore dei diamanti naturali.

Informazioni su Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (il “Gruppo”; codice di borsa SEHK: 1929) è stato quotato nel listino principale della Borsa di Hong Kong nel dicembre 2011. L’obiettivo del Gruppo è diventare il gruppo di gioielleria più rinomato al mondo.

Fondato nel 1929, il marchio iconico del Gruppo “CHOW TAI FOOK” è ampiamente apprezzato per la sua affidabilità e autenticità ed è famoso per il design, la qualità e il valore dei suoi prodotti. Un impegno di lunga data nell’innovazione e nell’artigianato ha contribuito al successo del Gruppo, insieme a quello del suo iconico marchio di vendita al dettaglio, rappresentato da una ricca tradizione lunga 90 anni. Alla base di questo successo troviamo i nostri storici valori fondamentali: Sincerità ed Eternità”.

La strategia di differenziazione del Gruppo continua a farsi strada nei diversi segmenti di clienti proponendo un’esperienza su misura per stili di vita e personalità diversi, nonché per le diverse fasi di vita dei clienti. Il portafoglio del marchio del Gruppo, che offre un’ampia gamma di prodotti, servizi e canali, comprende il marchio di punta CHOW TAI FOOK con selezionate esperienze di vendita al dettaglio, e altri singoli marchi, tra cui HEARTS ON FIRE, ENZO, SOINLOVE e MONOLOGUE.

L’impegno del Gruppo a favore della crescita sostenibile è ancorato all’attenzione e alle strategie incentrate sul cliente, predisposte per promuovere un’innovazione a lungo termine nelle aziende, nelle persone e nella cultura. Un’altra risorsa alla base della crescita sostenibile è un modello di business sofisticato e agile. Ciò supporta il Gruppo promuovendo l’eccellenza e ampliando le opportunità lungo l’intera catena di valore per le comunità e i partner del settore in tutto il mondo.

Con un’ampia rete di vendita al dettaglio in Cina, Giappone, Corea, Asia sudorientale e Stati Uniti e un’attività di e-commerce in rapida crescita, il Gruppo sta implementando strategie efficaci online-to-offline (“O2O”) per riscuotere successo nell’odierno ambiente di vendita al dettaglio omnicanale.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1515409/Natural_Diamond_Council_Partnership.jpg