Il Caffè di RaiUno: la puntata del 22 maggio

Sabato 22 maggio alle 6.00 su Rai1 torna “Il Caffè di RaiUno” tra cultura, musica, libri, arte e attualità.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, la giornalista e scrittrice Elvira Frojo, autrice del libro “Il tempo del cuore”. E ancora, il conduttore tv Cristoforo Gorno, attualmente in libreria con “Cronache dall’antiche”. Ospite al “Caffè” anche il cantautore Pierdavide Carone che, in anteprima, presenterà il suo nuovo cd “Casa” e, infine, una regina della musica italiana ed internazionale, Ivana Spagna, per ripercorrere i suoi 35 anni di carriera e ascoltare il nuovo singolo “Have You Ever Seen the Rain”