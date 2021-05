I professionisti della sicurezza sono esortati a indossare giubbotti antiproiettile che offrano una protezione contro le armi taglienti

WETHERBY, Inghilterra, 19 maggio 2021 /PRNewswire/ — Il produttore britannico di giubbotti antiproiettile PPSS Group sta sollecitando i professionisti della sicurezza privata e gli agenti delle forze di polizia a indossare giubbotti antiproiettile che offrano una protezione contro le armi taglienti.

Secondo il CEO dell’azienda Robert Kaiser, la protezione da armi e oggetti taglienti non può essere garantita da tutti i giubbotti: “armi come rompighiaccio, cacciaviti affilati, mazze chiodate e aghi ipodermici possono penetrare se non è prevista una protezione specifica da tali minacce”.

La società è cambiata, secondo alcuni non in meglio. Robert Kaiser aggiunge: “Oltre a un aumento globale dell’uso di coltelli in ambito criminale, dobbiamo anche accettare il fatto che attacchi talvolta incredibilmente brutali sono diventati più frequenti nell’ultimo decennio”.

“Rileviamo un chiaro un cambiamento nel tipo di armi da taglio attualmente utilizzate in ambito criminale e terroristico. Varie lame funzionano in modo molto simile a un oggetto appuntito e sono state appositamente progettate per penetrare nel corpo di una persona con uno sforzo minimo, trovando poca o nessuna resistenza”.

Gli attacchi con lame a doppio taglio come quelle sopra indicate stanno diventando sempre più frequenti, in parte perché sono molto facili da acquistare qui nel Regno Unito e nella maggior parte degli altri Paesi.

È estremamente difficile proteggersi dalle lame a doppio taglio. Pertanto, la protezione certificata dalle armi taglienti è fondamentale, poiché vi sono prove fisiche che un giubbotto antiproiettile sia in grado di resistere a tali minacce.

Robert Kaiser è irremovibile, la protezione certificata dalle armi taglienti è essenziale nell’odierno settore della sicurezza.

“Un giubbotto antiproiettile senza protezione certificata contro gli oggetti taglienti sarà inutile in caso di attacco con alcune di queste armi davvero orribili”.

“La fornitura o la vendita di giubbotti antiproiettile senza protezione certificata contro gli oggetti taglienti comporterà senza dubbio in futuro gravi lesioni, se non addirittura la morte dei professionisti che operano in prima linea”.

Il gruppo PPSS ha recentemente lanciato una nuova generazione di giubbotti antiproiettile resistenti alle lame, realizzati in composito di fibra di carbonio ad alte prestazioni, che offre una protezione certificata contro lame, punte e urti.

Visitate il negozio online dell’azienda: https://shop.ppss-group.com/



Informazioni su PPSS Group

PPSS Group è una società internazionale specializzata nella produzione e fornitura di dispositivi di protezione individuale ad alte prestazioni in grado di offrire una protezione impareggiabile dalle armi da taglio e dai traumi causati della forza di penetrazione della lama. Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

