I Maneskin all’Eurovision: “Non succede, ma se succede…”

I Maneskin rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 che si terrà a Rotterdam.

La band, fresca del successo ottenuto al Festival di Sanremo 2021, sarà protagonista in quella che è la “Champions League della Musica”.

“Siamo emozionati e contenti di rappresentare l’Italia su un palco così importante” – ha così dichiarato la band nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

La kermesse sarà trasmessa in diretta su Rai1, in prima serata, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

Per i bookmakers la band italiana è tra le favorite per la vittoria.

“Chance di vittoria? La stiamo vivendo come Sanremo. Non succede ma se succede… Siamo qui, pensiamo alla performance, concentrati su performance e musica. Il giudizio lo lasciamo agli altri ma ci crediamo: se son rose fioriranno”.

L’auspicio resta quello di un successo italiano. Nella kermesse musicale europea, non si vince dal 1990: l’ultima vittoria è stata ottenuta da Toto Cutugno con il brano Insieme: 1992

Prima di lui soltanto Gigliola Cinquetti, nel 1964, con Non ho l’età.

“E’un’occasione per presentare l’Italia in un pubblico così vasto: vogliamo far parlare la nostra musica. I feedback positivi che stiamo ricevendo ci rendono felici”.

E sulla possibilità di fare un bis di successo Damiano David, frontman della band, aggiunge.

“Abbiamo deciso di presentarci a Sanremo per portare un pezzo contro corrente, che mostrasse che c’è vita oltre la musica. Siamo contenti del risultato che stiamo ricevendo, penso che avremmo vinto anche con altri pezzi, lo dico senza presunzione. Siamo contenti di aver mantenuto il pezzo in italiano che per noi dà molto valore”.