I clienti di Tintri riconoscono l’elevato impatto dell’infrastruttura intelligente VMstore nell’accelerazione e nella semplificazione degli ambienti IT aziendali

Una nuova ricerca di ESG conferma tutti gli eccezionali vantaggi in termini di prestazioni e ROI dello storage intelligente Tintri per gli ambienti VDI.

CHATSWORTH, Calif., 18 maggio 2021 /PRNewswire/ — Tintri®

, una società di DDN e tra i principali fornitori di infrastruttura intelligente per le aziende, ha reso noti oggi i risultati di una recente ricerca condotta da ESG, un’impresa di analisti IT che propone intelligence di settore e insight fruibili alla comunità IT globale, in cui vengono approfondite le testimonianze degli utenti finali sulle soluzioni ottimali per i problemi correlati alla VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Nella ricerca di ESG, Tintri occupa un ruolo di primo piano nella risoluzione delle problematiche correlate alla VDI, garantendo risultati economici estremamente positivi grazie alla sua tecnologia VMstore.

Secondo ESG, gli ambienti VDI possono complicare ulteriormente l’architettura e la pianificazione dell’IT, specialmente quando le risorse IT sono limitate e le competenze in fatto di IT sono carenti. Il 64% delle aziende intervistate ha affermato che l’IT risulta più complesso oggi rispetto ad appena due anni fa. Di conseguenza, le soluzioni di storage che supportano la VDI non sempre funzionano come previsto, impedendo di raggiungere i livelli di scalabilità, prestazioni e controllo dei costi ambiti.

“Per garantire la massima operatività in un ambiente aziendale in continua evoluzione, le imprese devono poter contare su un’infrastruttura IT semplificata, ottimizzata per garantire accesso e prestazioni affidabili per i dipendenti che lavorano a qualsiasi ora del giorno e in qualunque luogo, offrendo al contempo la possibilità di trasformare i dati in un vantaggio competitivo”, questo è il commento di Alex Bouzari, CEO di Tintri. “Le soluzioni di storage intelligenti di Tintri per la VDI (Virtual Desktop Infrastructure) sono ideali per le aziende in rapida evoluzione di oggi, perché offrono un ambiente di elaborazione sicuro, efficiente e a costi contenuti”.

Mai più ambienti VDI ingestibili, inefficienti e non scalabiliESG ha chiesto l’opinione di un dirigente d’azienda che gestisce un ambiente VDI livello enterprise ed è passato a Tintri VMstore poiché la soluzione di storage precedente non era facilmente gestibile, efficiente o scalabile. Inizialmente, l’azienda aveva pensato di utilizzare un servizio di cloud storage, ma questa opzione risultava eccessivamente costosa.

Grazie alle operazioni autonome e intelligenti garantite da VMstore, ora l’azienda riesce a gestire il suo ambiente VDI con i dipendenti esistenti. “Grazie a Tintri abbiamo evitato la necessità di assumere altre 40-50 persone, un costo che non possiamo permetterci”, ha affermato il vicepresidente. Attualmente sono presenti 35.000 desktop virtuali, e il nostro obiettivo è arrivare fino a 60.000. Ovviamente, raggiungere questi numero in breve tempo comporta costi davvero eccessivi”.

Il vicepresidente ha anche confidato che i risparmi in termini di costi offerti sono “decisamente superiori a quelli proposti da Microsoft e Amazon, e sono quantificabili in circa due euro al mese per macchina virtuale”. Infine, il vicepresidente segnala che Tintri “ci ha permesso di risparmiare alcuni milioni di euro, senza contare quelli risparmiati per l’assunzione di ulteriore personale”.

Grandi vantaggi in termini di prestazioniESG ha potuto contare anche sul contributo dell’IT Solutions Architect principale di un’azienda che offre servizi tecnologici al governo federale degli Stati Uniti. L’azienda è passata a Tintri VMstore poiché la garanzia della soluzione precedentemente adottata era prossima alla scadenza e il suo rinnovo sarebbe risultato eccessivamente costoso. L’obiettivo primario del passaggio a Tintri era la riduzione dei costi operativi, ma in un secondo momento l’azienda si è resa conto che Tintri riusciva a garantire un significativo incremento in termini di prestazioni. L’IT Architect ha affermato: “Abbiamo condotto test di benchmark, e nessuna delle soluzioni alternative riusciva ad eguagliare le caratteristiche offerte da Tintri”. Le prestazioni delle altre soluzioni erano inferiori di almeno il 50% rispetto a quelle garantite dai sistemi Tintri.

Dopo due anni di utilizzo di Tintri, oggi l’azienda può affermare con certezza che “è come avere spazio di storage gratuito”, secondo la testimonianza dell’IT Architect. “Grazie agli enormi risparmi sui costi ottenuti, abbiamo ampliato il nostro ambiente, rendendolo più robusto e fruibile per i prossimi sette anni. Ora gli sviluppatori non devono più perdere il loro prezioso tempo a lavorare con desktop in affanno. Posso inoltre affermare che tutto questo è stato possibile grazie alle sole spese di manutenzione risparmiate”.

“I clienti di Tintri sono davvero appassionati, me ne accorgo dalle conversazioni intavolate con loro, durante le quali si dichiarano entusiasti dei vantaggi in termini di risparmi e prestazioni offerti dalla tecnologia”, ha commentato Scott Sinclair, Senior Analyst di ESG. “Tintri ha progettato l’intero sistema VMstore con il fine di soddisfare gli esigenti requisiti degli odierni ambienti VDI. Durante le nostre conversazioni con numerosi clienti, è emerso chiaramente che Tintri offre funzionalità decisamente superiori a quelle dei sistemi di storage più tradizionali”.

Gli ambienti VDI possono essere ostacolati dalla mancanza di insight, analisi e intelligence complessiva. In un’altra ricerca recente sull’avvento dell’infrastruttura intelligente, ESG si è concentrata sui possibili vantaggi offerti dalle soluzioni di infrastruttura di storage con intelligence integrata, proponendo vari metodi per misurarne l’efficienza. Tintri è tra i principali leader di infrastrutture intelligenti e aiuta le aziende a colmare il crescente divario tra VDI sempre più complesse e in evoluzione e le limitate risorse IT disponibili per l’analisi e la gestione di tali ambienti.

“Da qualche anno, assistiamo a un’esplosione di dati, e purtroppo le aziende non dispongono delle risorse necessarie per gestirli. Per ovviare a questa problematica, è necessaria un’infrastruttura intelligente”, ha affermato Alex Bouzari, CEO e cofondatore di DDN. “Ci impegniamo a fornire con costanza una roadmap delle innovazioni che garantisca vantaggi inestimabili grazie alle soluzioni di infrastruttura intelligente e consenta al personale di focalizzare la propria attenzione sull’innovazione anziché sulla gestione dell’IT”.

Grazie alle preziose testimonianze raccolte da questi esperti aziendali, ESG ha identificato diversi fattori di differenziazione specifici che offrono vantaggi alle aziende presso cui lavorano e ai rispettivi ambienti VDI, tra cui:

Tintri e l’impresa di analisti ESG presenteranno un webinar intitolato “Building Intelligent IT Infrastructure: What it Means, What it Requires, and What it Delivers” (Creare un’infrastruttura IT intelligente: cosa significa, cosa richiede e cosa offre) alle 16:00 del 1 giugno, in cui discuteranno dell’infrastruttura basata su IA, dei suoi vantaggi e della sua evoluzione verso operazioni intelligenti e autonome, nonché delle analisi che possono migliorare notevolmente l’efficienza dell’IT. Tutti i dettagli per la registrazione sono disponibili al seguente link: https://mkt.tintri.com/americas/event/esg/webcast.

