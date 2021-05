Dopo immagini “rubate” sul set e indiscrezioni di vario genere, sono finalmente arrivate le prime foto ufficiali di House of the Dragon, ovvero la serie TV prequel di Game of Thrones attualmente in produzione.

I tre scatti diffusi oggi da HBO mostrano i protagonisti dello show, ambientato circa 300 anni prima degli eventi visti nel Trono di Spade.

Le fotografie sono tutte con ambientazione “marina”, su una spiaggia, e ritraggono alcuni personaggi chiave della serie.

Cominciamo con Emma D’Arcy nel ruolo della Principessa Rhaenyra Targaryen e Matt Smith in quello del Principe Daemon Targaryen, fatello minore di Re Viserys ed erede al trono.

Credits: HBO

La figlia di Re Viserys è una formidabile guerriera e una fiera cavalcatrice di draghi. Ma non è un maschio.

Daemon è anch’egli un guerriero di grande maestria e cavalcatore di draghi, che prenderà in moglie proprio Rhaenyra e la incoronerà prima Regina dei Sette Regni.

Il secondo scatto ritrae Olivia Cooke nel ruolo di Alicent Hightower e Rhys Ifans in quello del padre, Otto Hightower.

Credits: HBO

Alicent è la figlia di Ser Otto Hightower, Primo Cavaliere di Re Viserys, ed è una delle donne più belle dei Sette Regni.

Destinata ad diventare seconda moglie proprio di Re Viserys, Alicent cresce all’ombra della Fortezza Rossa ad Approdo del Re, rientrando nel circolo ristretto del sovrano.

Otto Hightower è Primo Cavaliere di Re Viserys (e altri due sovrani Targaryen, in modo discontinuo). È onesto, leale e fidato.

Vede proprio in Daemon Targaryen la più grande minaccia verso il suo re.

Il terzo e ultimo scatto ritrae Steve Toussaint nei panni di Lord Corlys Velaryon, il Serpente di Mare.

Credits: HBO

Lord Corlys Velaryon appartiene ad una stirpe valyriana antica quanto quella dei Targaryen. È uno dei lord delle Maree più famosi di Westeros, capace di portare enorme potere e ricchezza alla sua casata che, non a caso, può contare sulla flotta navale più dominante di tutti i Sette Regni.

House of the Dragon arriverà nel 2022 su HBO Max in USA e su Sky in Italia.

La serie è stata creata da George R.R. Martin stesso, assieme allo sceneggiatore e produttore Ryan Condal. Quest’ultimo è anche co-showunner dello show con Miguel Sapochnik, già regista di diversi famosi episodi di Game of Thrones (come il nono della sesta stagione, la Battaglia dei Bastardi) che di House of the Dragon ha diretto il pilota e diversi altri episodi.

House of the Dragon è uno di molti spin-off de Il Trono di Spade attualmente in lavorazione: è suo l’arduo compito di far tornare Westeros e suoi incredibili personaggi nel cuore del pubblico televisivo mondiale.

Ce la farà? Le prime immagini fanno ben sperare, no?