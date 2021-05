Ho scelto Te il primo talent della musica Gospel Cristiana è al rush finale

Hanno girato l’Italia in lungo e in largo alla ricerca di talenti, attraverso la popolare formula delle live auditions, adesso sono pronti per proclamare i vincitori!

Ho Scelto Te, l’edizione pilota del primo talent nazionale dedicato alla musica gospel cristiana è al rush finale.

Si terrà al centro Uria di Giugliano (Napoli), nei giorni 14 e 15 maggio, lo show conclusivo che vedrà salire sul palco i ventiquattro finalisti.

Due coinvolgenti serate ricche di ospiti: direttamente da Made in Sud, la celebre trasmissione di Rai2, Mavi Gagliardi dei Sud58, da All Toghether Now – Canale5 – Antonio Marino, mentre starlette del piccolo schermo si alterneranno sul palco per consegnare gli ambiti premi finali.

I dodici i vincitori dell’edizione 2020-2021, selezionati da un giuria di esperti vocal coach e giornalisti, saranno protagonisti di una compilation corale di brani inediti e di un videoclip musicale, mentre al premio della critica – consegnato dalla conduttrice Tv Ilaria La Mura -, verrà offerta una borsa di studio.

«Uscire dall’anonimato e trasmettere il nostro messaggio di amore universale a più persone possibili, soprattutto in questo periodo, è la nostra missione» commenta il produttore di “Ho Scelto Te” Luciano Buonfiglio, in arte Nazireo, cantautore pluripremiato della musica Gospel. «Sarebbe stato molto più facile produrre questo tipo di talent all’estero dove, da sempre, c’è un’attenzione diversa per la Christian Music e la certezza di un pubblico affezionato, ma la nostra sfida è superare questo “tabù” tutto italiano e “vincere” in casa».