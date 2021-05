Gregoretti, Salvini: “Accuse romanzo fantasy imbarazzante”

Caso Gregoretti, Matteo Salvini è appena arrivato all’aula bunker Bicocca di Catania dove oggi è attesa la decisione dell’udienza preliminare. “Ho letto le accuse ma è romanzo fantasy imbarazzante”, ha commentato il leader della Lega, accompagnato dal suo legale, l’avvocata Giulia Bongiorno. Il Gup Nunzio Sarpietro si ritirerà in camera di consiglio e deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per Salvini accusato di sequestro di persona per avere lasciato sulla nave Gregoretti, nel luglio del 2019, 131 migranti. La Procura nella scorsa udienza ha chiesto il non luogo a procedere. Chiesto anche dalla difesa di Salvini.