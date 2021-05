Green pass, accordo per stop restrizioni viaggi a vaccinati extra Ue

In attesa di un Green pass covid europeo, gli Stati membri dell’Ue hanno intanto raggiunto un accordo sulla proposta di raccomandazione, avanzata poco più di 2 settimane fa dalla Commissione, che consiglia ai 27 Paesi di rimuovere le restrizioni di viaggio per i vaccinati extra Ue che intendono venire in Europa e che rende meno rigidi i criteri in base ai quali viene stilata la lista dei Paesi considerati sicuri dal punto di vista epidemiologico.

“Oggi gli ambasciatori dell’Ue – dice il portavoce della Commissione Christian Wigand – hanno concordato di aggiornare l’approccio ai viaggiatori che arrivano nell’Ue. Il Consiglio ora raccomanda di rimuovere le restrizioni per i vaccinati” con vaccini approvati dall’Ema. “Il Consiglio dovrebbe anche stilare una lista di Paesi con una buona situazione epidemiologica dai quali i viaggi sono permessi, sulla base di nuovi criteri”.

Nello stesso tempo, ricorda Wigand, “per limitare il rischio che nuove varianti entrino nell’Ue, è previsto un meccanismo di freno di emergenza, che consente ai Paesi di agire rapidamente e in modo coordinato. Ci compiacciamo della decisione, a 2 settimane e mezza dalla proposta della Commissione. Questo permetterà la ripresa dei viaggi verso l’Ue, assicurando anche il contrasto alle varianti. Ora la raccomandazione deve essere approvata formalmente dal Consiglio”, conclude.