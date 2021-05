Google Lens sbarca anche su PC: le novità

Gli appassionati di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni al vivere quotidiano ricorderanno certamente l’esperimento Google Lens, l’app progettata dalla casa di Mountain View per identificare a colpo d’occhio oggetti, luoghi, prodotti e testi in lingue non conosciute, semplicemente inquadrando il tutto con la fotocamera del nostro smartphone.

L’utilità di questa app, unita alla velocità di ricerca e identificazione permesse dalla realtà aumentata, ha reso gli aggiornamenti a Lens particolarmente frequenti, fino alla creazione di una versione desktop da oggi accessibile a tutti. Chiaramente, essendo un progetto molto giovane al momento, non presenta tutte le opzioni tipiche dell’app, ma possiamo comunque scommettere sul fatto che verranno implementate in futuro.

Google Lens desktop è disponibile attualmente all’interno del servizio Google Foto, sotto forma di funzione che consente di scansionare ed estrapolare il testo incluso nelle immagini caricate. Si tratta quindi di un servizio OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) a portata di mano, di pari efficienza a molte alternative online, e sicuramente molto rapido da usare considerando che ogni utente Google potrà trovarlo implementato nella Google Suite.

La versione browser dell’app includerà poi gradualmente il riconoscimento di volti, monumenti e luoghi, flora e fauna del luogo in cui ci troviamo, per arrivare a prodotti da acquistare online (con relativi suggerimenti per i migliori negozi nei paraggi, grazie all’interazione con Maps) e i sempre più popolari codici QR, che ormai trovano larga applicazione anche in Italia per gestire l’accesso a tanti servizi del web.

Google Lens per PC è stato automaticamente attivato su alcuni account Google di prova negli ultimi giorni, in attesa del rollout definitivo nel nostro paese. Controllare se siamo abilitati, infine, è facile: basta accedere all’indirizzo https://photos.google.com e selezionare una nostra foto in cui è visibile del testo. Se apparirà una piccola icona per la scansione, siamo pronti all’uso di Lens in questa sua prima versione in via di sviluppo.