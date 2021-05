“Glycemic Friendly”: l’Azienda guidata da Gianluca Mech lancia una nuova linea

La dieta Tisanoreica è ancora più efficace. Grazie alla volontà e all’impegno dell’azienda guidata dall’imprenditore e divulgatore scientifico Gianluca Mech di proporre prodotti sempre più innovativi, ideali per esigenze alimentari speciali e legati al concetto di benessere, da oggi Tisanoreica è anche ‘Glycemic Friendly’.

“La nuova linea ‘Glycemic Friendly’ non solo incide sulla glicemia, come è sempre stato, ma con la sostituzione delle farine tradizionali con l’amido resistente, contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale” dichiara Gianluca Mech, aggiungendo: “Può essere molto utile, quindi, non solo per chi vuole dimagrire ma anche per chi vuole tenere sotto controllo il peso e la glicemia”.

L’amido è un carboidrato formato da diverse molecole di glucosio. Una volta ingerito, una sua frazione – amido resistente, appunto – lascia l’intestino tenue senza essere digerito e circa il 10% arriva nell’intestino crasso dove, insieme ad altre fibre, svolge l’azione di prebiotico. La denominazione “resistente” deriva proprio dal fatto che l’organismo non riesce a digerirlo e quindi il suo comportamento risulta essere molto simile a quello delle fibre.

Al pari delle fibre, l’amido resistente ha diverse funzioni benefiche per l’organismo, in quanto favorisce il processo digestivo (compresa la regolarità intestinale), ha un’azione prebiotica, favorisce il senso di sazietà oltre alla riduzione del glucosio nel sangue dopo un pasto.

Partendo da questo presupposto, i prodotti Tisanoreica “Glycemic Friendly” possono essere assunti da persone in sovrappeso o attente alla linea; che cercano o vogliono un’alimentazione a basso indice glicemico; che seguono il protocollo di dieta (anche in fase chetogenica); che desiderano perdere peso o vogliono semplicemente un pasto o uno snack che abbini benessere e bontà.

La linea “Glycemic Friendly” è un marchio registrato che rappresenta una gamma di referenze gustose. Dopo il lancio nelle settimane scorse dei croissant, dei frollini ai gusti vaniglia, caffè e mela/cannella, le mini fette e i muffin ai gusti vaniglia con gocce e cacao, nei prossimi giorni saranno disponibili i seguenti prodotti: ciocomech ai gusti cacao, arancio e cocco; pralina ai gusti nocciola cacao e cacao; mini cookie ai gusti vaniglia, con gocce, nocciola ricoperto cioccolato e cacao con base cioccolato.

Sul sito www.gianlucamech.com è possibile trovare tutte le informazioni sul protocollo Tisanoreica oltre a tanti prodotti che aiutano a mantenersi in forma o a perdere peso, senza rinunciare al gusto.