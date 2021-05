Galli: “Tv non mi è mancata, sollievo per dati covid”

“Non mi è mancata la televisione, proprio no. Commento i dati di questi giorni con un grosso sospiro di sollievo”. Massimo Galli torna in tv dopo 2 settimane di silenzio stampa. “C’è stato allarmismo eccessivo? Un conto sono le decisioni e le scelte dei politici, un conto sono le valutazioni d’obbligo per coloro che devono esaminare i dati scientifici. Ad oggi il trend è favorevole e positivo: quindi, sospiro di sollievo”, dice il responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano a Cartabianca.

“Pur con alcuni limiti e problemi”, la campagna di vaccinazione ha dato risultati. “Quando si è deciso di riaprire non eravamo a mezzo milione di dosi di vaccino e c’erano problemi di forniture. Il trend ora si è stabilizzato. Probabilmente, però, si infettano in modo asintomatico molte persone e questo è un problema”. A chi ipotizza un virus sostanzialmente sparito nel 2022, replica: “Mi sembra un’ipotesi campata in aria. Rimango perplesso anche quando sento parlare di immunità di gregge Noi siamo vaccinando per tenere le persone fuori dall’ospedale, dalla rianimazione e dal cimitero. Stiamo vaccinando con un vaccino montato sul virus che girava a Wuhan un anno fa: nel frattempo sono arrivati molti elementi di variazione. Chi ha fatto l’infezione di recente ha anticorpi più attuali rispetto a quelli che può elicitare il vaccino”. Per Galli bisogna verificare anche la risposta immunitaria dopo il vaccino: “Non si è ragionato sulle strategie alternative per coloro che non hanno una risposta immunitaria dopo il vaccino.

Paolo Mieli scherzando vedrebbe Galli al Quirinale: “A Papa non mi candido eh… Anche il presidente della Repubblica è un mestiere ben al di sopra delle mie possibilità: a ciascuno il suo”, dice il professore. “Questo governo sta facendo molto bene? Nì… diciamo che alcune cose su cui avevo perplessità gli sono andate molto bene. Il nemico è il virus, le cose stanno andando nettamente meglio e bisogna mantenere questo trend”.