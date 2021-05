Galli: “Stop tv per 15 giorni, devo lavorare e studiare”

“Basta tv, per almeno 15 giorni ho da lavorare, studiare e fare altro. Ho deciso di togliermi di mezzo per un po’”. Il professor Massimo Galli, una delle voci più ascoltate nell’emergenza covid in Italia, entra in silenzio stampa. Il responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano si appresta a sospendere interviste e apparizioni tv, come dice a L’aria che tira suj La7. “”Quello che dovevo dire l’ho detto, se non emergono fatti straordinari nuovi preferisco francamente fare a meno non solo di andare in televisione ma anche di rilasciare interviste. Alcuni signori, presenti inclusi, riescono a elaborare assolute fake news mettendo insieme contrasti che non esistono mettendo insieme affermazioni fasulle. Non ho voglia di alimentare la balla quotidiana”, dice in collegamento con la trasmissione.