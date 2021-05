Funivia Mottarone, vigile del fuoco: “Scena raccapricciante”

“Una scena particolarmente raccapricciante: alcune persone sono state sbalzate fuori, altre erano all’interno della cabinovia. Sono scene che nessuno vorrà vedere e resteranno impresse nella memoria chi di l’ha viste per sempre”. Così Roberto Marchino comandante vigili del fuoco Verbania spiega cosa ha visto sul luogo dell’incidente sul Mottarone. “Si prova un senso di sconfitta: una calamità naturale non è prevedibile, qui invece c’è qualcosa che non c’è ha funzionato”, spiega.

“Bisogna capire lo schema costruttivo dell’impianto e quali i dispositivi di sicurezza e perché non abbiano funzionato. Al momento noi non abbiamo fatto questo tipo di valutazione che immagino sarà oggetto di una perizia da parte della procura”. Lo afferma Roberto Marchino comandante vigili del fuoco di Verbania intervenuto sul luogo dell’incidente sul Mottarone.