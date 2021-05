Funivia Mottarone, sciolta prognosi del piccolo Eitan: domani lascia rianimazione

Le condizioni di Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, sono in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta. Eitan è in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale. Nella giornata di domani uscirà dalla Rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza. Accanto al piccolo c’è sempre la zia.