Sono un po’ invecchiati, qualcuno è un po’ “stiracchiato”, ma rivederli insieme fa sempre un certo effetto. Il cast di Friends è l’ovvio protagonista del full trailer della reunion, uno degli eventi televisivi più attesi degli ultimi anni.

Eccolo qui sotto (prepara un fazzolettino per le lacrime):

Nel video vediamo gli ex-Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey e Phoebe mentre passeggiano per lo studio – il Friends stage com’è stato ribattezzato lo studio 24 dei Warner Studios a Burbank-, mentre ricordano i momenti salienti dello show, ricreano scene epiche, rispondono a domande, quiz e quant’altro.

Ma soprattutto rivivono la loro amicizia che, a giudicare dalle immagini, non era solo riservata alle telecamere.

Lo speciale esce il 27 maggio su HBO Max in USA, mentre in Italia al momento non si hanno notizie certe.

Ma cosa vedremo? Una celebrazione della serie, non scripted, del fenomeno Friends. Un festival dei ricordi e la risposta alla domanda circa la “pausa” della relazione fra Ross e Rachel. Mica poco.

E non ci sarà solo il main cast: un sacco di altre celebrità faranno la loro comparsa durante la reunion.

Qualche nome? Tom Selleck, Lady Gaga, James Corden, Cindy Crawford, David Beckham, Justin Bieber, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Mindy Kaling, Reese Witherspoon e molti altri.