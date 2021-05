Francesca Fagnani ospite di Monica Setta e Tiberio Timperi

Reduce dalla puntata d’esordio del nuovo programma Belve (andata in onda venerdì in seconda serata su rai 2 raccogliendo il 2.95 per cento di share) Francesca Fagnani domani sarà ospite di Monica setta e Tiberio Timperi a uno mattina in famiglia. Dopo i Jalisse che oggi hanno presentato il nuovo CD (lo stesso inviato al presidente Mattarella) domani sarà la volta della Fagnani insieme ad Enrico Magrelli e al critico TV Giulio Pasqui. Nello spazio di economia seguitissimo ogni domenica si parla di fisco e truffe on line con Vincenzo Rienzi (Codacons) e con il direttore di Pop economy Pietro Capella.