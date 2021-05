Fragile, il progetto di Dalila Spagnolo

“FRAGILE” è il primo Progetto discografico della cantautrice leccese Dalila Spagnolo. Un EP di 7 tracce disponibile dal 15 aprile 2021 su tutti i digital store e dal 23 aprile 2021 come compact disc fisico, acquistabile sul sito ufficiale dalilaspagnolo.it, sulle pagine social dell’artista, presso il negozio “Book and Sound” di Lecce e altri store in aggiornamento.

Il Progetto discografico è stato apprezzato dal critico musicale e conduttore radiofonico Dario Salvatori che si è espresso sull’artista, dedicandole una recensione contenuta nel libretto del disco fisico.

La prima traccia dell’album è il brano “Giallo Fiore”, vincitore nel 2020 del secondo posto al Festival nazionale “Premio Lunezia” nella categoria “Nuove Proposte”.

Il disco ha un unico filo conduttore, una storia delicata da maneggiare con cura, quella della cantautrice Dalila Spagnolo. Un viaggio sensibile, di canzone in canzone, che svela la bellezza ed il potenziale della fragilità a nobilitare l’animo umano, attraverso lo svelarsi del Sè inconscio e lo sbocciare dell’Io consapevole.