Fiorentina-Lazio 2-0, Vlahovic doppietta salvezza

La Fiorentina batte la Lazio per 2-0 nell’anticipo serale della 35a giornata di Serie A con la doppietta di Vlahovic. I viola ipotecano la salvezza, i biancocelesti dicono virtualmente addio alla qualificazione in Champions League. Vlahovic sblocca il risultato al 32′ appoggiando in rete il pallone servito da Biraghi. L’attaccante chiude i conti all’89’ con l’incornata vincente sul corner di Pulgar. Il successo consente alla Fiorentina di salire a 38 punti e di avvicinare la salvezza aritmetica. La Lazio, ferma a quota 64, rischia di veder sfumare l’obiettivo quarto posto.