Fiat Tipo: le indiscrezioni sulla prossima generazione

Ecco le prime indiscrezioni sulla prossima generazione della Fiat Tipo, la compatta del brand torinese che dovrebbe debuttare nel corso del 2024 e potrebbe rappresentare la gemella della nuova Citroen C4. Quest’ultima è proposta esclusivamente nella variante fastback con lo stile da SUV coupé della carrozzeria e l’assetto rialzato, misura 436 cm in lunghezza, 180 cm in larghezza, 153 cm in altezza e 267 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio varia dai 380 litri di capacità minima ai 1.250 litri di capienza massima.

Se le ipotesi che circolano in rete dovessero essere confermate in futuro, la nuova Fiat Tipo condividerebbe con la Citroen C4 anche il motore a benzina 1.2 PureTech Turbo a tre cilindri da 130 CV di potenza e il propulsore a gasolio 1.5 BlueHDi a quattro cilindri da 110 CV o 130 CV di potenza, più l’unità elettrica da 136 CV di potenza per la specifica configurazione Elettra.

L’attuale Fiat Tipo, recentemente sottoposta al restyling di metà carriera, è disponibile nelle varianti berlina a quattro porte, hatchback a cinque porte e Station Wagon. La gamma è declinata in sette livelli di allestimento: base, City Life, Life, City Cross, Cross, City Sport e Business, quest’ultima destinata all’omonima clientela. Infine, è previsto il propulsore a benzina 1.0 Firefly da 100 CV di potenza, affiancato dalle motorizzazioni diesel 1.3 Multijet da 95 CV di potenza e 1.6 Multijet da 130 CV di potenza.