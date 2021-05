Fiat Professional: i modelli premium con i brand Alfa Romeo e Lancia?

Per accattivare la clientela business, soprattutto vip come i grandi alberghi e le società di noleggio con autista, Fiat Professional potrebbe proporre la configurazione a nove posti dei modelli Talento e Ducato in chiave premium con i brand Alfa Romeo e Lancia, strizzando l’occhio anche al passato. Infatti, i veicoli commerciali non sono stati prodotti solo da Fiat.

Dopo la nascita di Stellantis, quasi certamente tornerà il Fiat Scudo in sostituzione dell’attuale Talento, come gemello dei veicoli commerciali Citroen Jumpy e Peugeot Expert. Per la clientela business dovrebbe essere disponibile il Lancia Jolly, gemello dei modelli Citroen Spacetourer e Peugeot Traveller, con cui condividerebbe il motore diesel 2.0 BlueHDi da 120 CV, 140 CV e 180 CV di potenza, più il propulsore elettrico da 136 CV di potenza con il pacco delle batterie da 50 kWh o 75 kWh. Tuttavia, non è esclusa anche l’adozione della denominazione Phedra.

Il modello ‘alter ego’ di Fiat Ducato, Citroen Jumper e Peugeot Boxer della Casa del Biscione potrebbe essere il grande Alfa Romeo Autotutto, la cui gamma comprenderebbe la motorizzazione diesel 2.3 Multijet nelle versioni da 160 CV e 180 CV di potenza, affiancate dall’unità elettrica da 122 CV con il pacco delle batterie da 47 kWh o 79 kWh.