Fedez, Rai, 1 maggio: il ‘caso censura’ sulla Bbc

Fedez, la Rai, il primo maggio, la presunta censura: tutto sulla Bbc. La vicenda, che da oltre 24 ore monopolizza il dibattito politico in Italia, trova spazio anche sul sito della Bbc. ‘Italian rapper Fedez accuses state TV of censorship attempt’ è il titolo dell’articolo, ‘Il rapper italiano Fedez accusa la tv di stato di un tentativo di censura’. L’articolo ripercorre le tappe del caso, fa riferimento all’intervento dell’artista durante il concerto e poi segue i vari step con la pubblicazione degli estratti della telefonata tra Fedez e i funzionari di Raitre, con riferimento al ”sistema” a cui il rapper dovrebbe adeguarsi. In chiusura, i riferimenti a Matteo Salvini. La Bbc ricorda che il leader della Lega -partito accusato da Fedez per l’ostruzionismo sul ddl Zan- ha invitato il rapper ad un confronto su “libertà e diritti”.