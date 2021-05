Farmacia online: come capire se è sicura?

In collaborazione con Tuttofarma

Acquistare farmaci e parafarmaci online può essere davvero conveniente e molto comodo, ma bisogna sempre fare attenzione nella scelta dell’e-commerce su cui comprare: il rischio di trovare siti non autorizzati o prodotti non originali è sempre dietro l’angolo. In merito a ciò, lo scorso 9 aprile l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), in una nota informativa, ha voluto far luce sui rischi che possono incontrare i consumatori nell’acquisto di medicinali e farmaci sul web. E’ stato rilevato infatti un aumento di segnalazioni di prodotti falsificati, o copie di articoli originali sprovvisti delle autorizzazioni richieste dalle leggi.

L’AIFA ribadisce e consiglia a tutti i consumatori italiani di acquistare i medicinali solamente sui siti web di farmacie e parafarmacie autorizzate, e di diffidare dalle offerte imperdibili che prevedono degli sconti esorbitanti fuori dal comune.In questo articolo ti aiuteremo a difenderti dai rischi della rete, a saper riconoscere le farmacie online affidabili e acquistare sempre in totale sicurezza i prodotti per la tua salute e il tuo benessere.

Farmacie online sicure: quale scegliere?



La regolamentazione vigente per le farmacie online in Italia, in merito alla vendita sul web di medicinali da banco e senza obbligo di ricetta, autorizza esclusivamente le farmacie e le parafarmacie approvate dal Ministero della Salute.

Se stai cercando una farmacia online sicura ed affidabile e non vuoi correre alcun tipo di rischio, possiamo indicarti la farmacia online Tuttofarma, una tra le più storiche sul web e autorizzata alla vendita. Su questo e-commerce è possibile acquistare farmaci da banco per ogni esigenza, cosmetici, prodotti omeopatici e fitoterapici e scegliere tra un vasto assortimento di integratori e cibi senza glutine. Questa farmacia online conta tantissime recensioni reali di clienti soddisfatti e a dimostrazione di ciò, Tuttofarma è stata premiata come uno dei Migliori E-Commerce D’Italia 2020/2021.

Quali farmaci si possono acquistare online?



La Legge del 1° luglio 2015, in accordo con la direttiva europea 2011/62/UE, liberalizza la vendita di farmaci online senza ricetta a tutti gli e-commerce legati ad un’attività abilitata con una presenza fisica sul territorio italiano (farmacie, parafarmacie o ulteriori attività commerciali autorizzate nella vendita). Una volta stabilita questa condizione, l’attività può richiedere l’autorizzazione all’Autorità Competente della propria regione o della provincia autonoma. Inoltre, dovranno essere seguiti tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, tra cui la registrazione da parte del Ministero della Salute e l’apposizione del logo identificativo nazionale sul sito (con collegamento ipertestuale al sito del Ministero della salute con all’elenco delle attività autorizzate).

E’ dunque possibile acquistare, solo su e-commerce di farmacie e parafarmacie autorizzate, farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) e farmaci da banco (OTC). Questo perché i medicinali da automedicazione possono essere indicati per curare disturbi o sintomi di lieve entità e sono solitamente usati per un breve periodo di tempo per cui non si ritiene necessario l’intervento di un medico.

Riassumiamo quindi i prodotti e farmaci acquistabili sul web, che possono essere suddivisi in 5 macro aree:

• Medicinali senza obbligo di prescrizione medica e farmaci da banco;

• Integratori, cosmetici e parafarmaci;

• Omeopatici;

• Medicinali per animali per cui non occorre la ricetta medica;

• Dispositivi medici e accessori sanitari.

Infine, per quanto riguarda articoli come integratori, cosmetici, o accessori sanitari, non c’è bisogno di nessuna autorizzazione per essere venduti online.