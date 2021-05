Europa League, Roma-Manchester United 3-2: inglesi in finale

Il Manchester United elimina la Roma e vola in finale di Europa League. I giallorossi, sconfitti 6-2 all’andata a Old Trafford, non riescono a rimontare i 4 gol di scarto ai Red Devils pur riuscendo a imporsi per 3-2 all’Olimpico. Per gli inglesi a segno Cavani con una doppietta al 39′ e al 68′; di Dzeko al 57′, Cristante al 60′ e Zalewski all’83’ le reti dei capitolini.

Sarà il Villarreal a sfidare il Manchester United il 26 maggio a Danzica nella finale di Europa League. Dopo il successo per 2-1 in casa, gli spagnoli pareggiano per 0-0 contro l’Arsenal all’Emirates Stadium di Londra.