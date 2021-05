Estate in Diretta 2021 con Roberta Capua e Gianluca Semprini

I pomeriggi estivi di Rai1 saranno contraddistinti da Estate in Diretta 2021.

Dal 28 giugno, sulla rete ammiraglia della tv di stato, partirà il programma estivo che inizierà dalle 15.45.

Alla conduzione Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Graditissimo ritorno in Rai per Roberta Capua: garbo e grandissima professionalità contraddistinguono l’ex Miss Italia, reduce dalle ottime stagioni al fianco di Gianluca Mech su La7.

Per Gianluca Semprini si tratta di un ritorno alla conduzione del programma estivo di informazione pomeridiana dopo l’esperienza del 2018 al fianco di Ingrid Muccitelli.

Il programma

Una coppia di grande esperienza alla guida di un rotocalco fatto di notizie, rubriche, interviste, collegamenti, ospiti e filmati, con un mix di informazione e intrattenimento.

Un grande salotto accoglierà idealmente i telespettatori e gli ospiti in studio mentre gli inviati del programma racconteranno gli avvenimenti dell’estate in tempo reale dai luoghi in cui si svolgono.

Un racconto quotidiano fatto di cronaca e approfondimenti, senza tralasciare l’aggiornamento sulla lotta, ma offrendo anche momenti di leggerezza e di spensierato divertimento.

Un’attenzione particolare verrà dedicata, inoltre, alla ripresa delle attività del mondo della cultura e dello spettacolo e al racconto delle diverse realtà del territorio, nonché una panoramica sui luoghi dove gli italiani passeranno le vacanze.

Completeranno l’offerta pagine di servizio dedicate a consumi, cibo e salute.