Il successo senza segreti: l’imprenditore Emanuel Pitrotto svela i trucchi

Parola d’ordine: successo. Ma anche determinazione e costanza. “Per crescere crescere oggi non basta la fortuna, devi acquisire due competenze fondamentali: il marketing e la vendita”, Emanuel Pitrotto, giovane imprenditore di successo, ha le idee chiare. Da tempo ha intrapreso la sua carriera ingranando la marci:all’età di 20 anni nel settore edile come agente di commercio poi l’approccio al Marketing strategico, che trasforma nella competenza principale in grado di fargli avviare più attività. E’ anche autore di due libri (Music X Secrets: I pilastri del marketing musicale e Professione Streamer: la prima guida italiana rivolta a chi vuole fare streaming in modo strategico).

Attivo su più fronti, punta sull’on line. Infatti, con una società di marketing aiuta le imprese ad ottenere più clienti e riscuotere successo. Ma anche nel mondo della musica preme sull’acceleratore: “Music X Marketing” è la società che aiuta gli artisti a promuoversi correttamente e crearsi fan. Non è tutto. Pitrotto crea “The Circle Élite”: un movimento che aiuta le persone a sviluppare le giuste competenze per sviluppare un progetto di Network Marketing.

A lui, spesso definito guru del marketing, molte aziende domandano cosa devono fare le per avere più clienti, più fatturato, più margini. E poi come uscire dalla crisi covid grazie al marketing e i social. In cosa crede? “Nel 2021 ciò che manca ai giovani italiani è l’ambizione e la voglia di costruire, siamo ogni giorno bombardati da contenuti sui social che creano una percezione della realtà completamente forviante”, racconta. “Non ci sono segreti, bisogna tornare ad essere ambiziosi, lavorare tantissimo e non rimanere a guardare sperando che magicamente succeda qualcosa”.