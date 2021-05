Elezioni Roma, Carelli: “No contatti da centrodestra”

“Non sono stato sondato, ho ricevuto alcune telefonate oggi che mi dicono questa cosa ma non c’è stato nessun contatto formale con partiti di centrodestra, nessun segnale. Amo Roma, mi piace Roma, ci abito da 35 anni, sono lusingato circoli questa ipotesi. Tra l’altro se fossi candidato sarei un candidato civico, perché non faccio parte di nessuno dei 3 partiti della coalizione di centrodestra”. Lo dice all’Adnkronos Emilio Carelli, deputato ex M5S, in merito alle indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe stato sondato dalla coalizione di centrodestra come possibile candidato a sindaco di Roma. “E’ una situazione in divenire. Se arrivasse un’offerta la prenderei in considerazione, con la consapevolezza che sarebbe molto gravoso. Ma non essendoci niente di concreto non vorrei dire altro”, chiosa l’ex direttore di SkyTg24.