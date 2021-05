Elezioni Comunali, Meloni: “Chiedo vertice a Salvini e Tajani”

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, torna a chiedere un nuovo vertice del centrodestra per discutere dei possibili candidati alle prossime elezioni dei sindaci di Milano e Roma, dopo il secco ‘no’ arrivato oggi da Guido Bertolaso per la capitale e quello di Gabriele Albertini per Milano. “Qualche giorno fa, alla prima riunione di coalizione del centrodestra convocata dopo diverse settimane – spiega Meloni, contattata dall’Adnkronos -, Fratelli d’Italia ha offerto la sua disponibilità a sostenere Guido Bertolaso e Gabriele Albertini e chiesto che queste due personalità sciogliessero finalmente la riserva. Dopo pochi giorni, entrambi hanno dichiarato di non volersi candidare. Ringrazio entrambi per aver risposto celermente e torno a chiedere a Matteo Salvini e Antonio Tajani di incontrarci quanto prima per valutare insieme le altre proposte”.