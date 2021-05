e-Commerce, continua record in Italia

Continua la crescita record dell’e-commerce in Italia dove, nei primi sei mesi del 2021, 5 italiani su 6 fanno acquisti sul web 1 volta al mese, pari al 5% in più di acquirenti digitali rispetto al 2020. Stando all’ultima rilevazione di idealo che l’Adnkronos è in grado di anticipare, il mercato digitale italiano è chiaramente “dominato dagli acquirenti abituali” che rappresentano il 61,1% del campione, a cui va aggiunta la percentuale del 23,9% che rappresenta coloro che acquistano “almeno una volta a settimana, ovvero gli acquirenti intensivi”. Il 15,0% degli intervistati, inoltre, ha dichiarato di fare shopping online una volta ogni trimestre o meno, rientrando così nella fascia degli acquirenti digitali sporadici.

Tra i settori trainanti dell’e-commerce italiano c’è l’elettronica. Secondo quanto rilevato dagli analisti della piattaforma, più della metà dei consumatori digitali italiani fa una comparazione dei prezzi e acquista online un prodotto di Elettronica e, sulla base dell’andamento delle intenzioni di acquisto (score da 0 a 100) registrate sul portale italiano di idealo, nel 2020 gli articoli di Elettronica sono stati i più cercati (score 100,0). Seguono la Moda & Accessori (44,9), Arredamento & Giardino (37,8), Sport & Outdoor (28,2), Salute, Bellezza & Drogheria (27,9), Bambini & Neonati (17,3), Auto & Moto (16,7), Giocattoli & Gaming (15,0), Mangiare & Bere (3,8) e Prodotti per animali (1,5).

Entrando più nel dettaglio, i dieci prodotti più cercati online in Italia nel 2020 sono stati: Smartphone (100,0), Sneakers (53,0), Televisori (28,7), Smartwatch (23,2), Scarpe da corsa (21,1), Notebook (19,6), Console di gioco (15,8), Cuffie (15,4), Tablet (15,4) e Frigoriferi (14,1). Nel 2020 i prodotti sui quali, acquistando nel periodo più conveniente, si è potuto risparmiare di più nell’arco di un anno sono stati: Disinfettanti (-49,7%), Tablet (-40,4%), Stampanti multifunzione (-32,2%), Notebook (-21,7%), Televisori (-21,5%), Aspirapolvere (-21,3%), Smartwatch (-18,5%), Console di gioco (-16,8%), Frigoriferi (-16,4%) e Avvitatori (-14,8%)3.

Il 2020 è stato un anno molto particolare a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto, tra le tante, anche le nostre abitudini digitali e di acquisto online. Molto interessanti, per questo motivo, sono i dati relativi alla crescita dell’interesse online per alcune categorie sul portale italiano di idealo rispetto al 2019.

Le macrocategorie con la maggiore crescita di interesse online sono state: Arredamento & Giardino (+190,5%), Drogheria & Salute (+164,7%), Mangiare & Bere (+159,2%), Prodotti per animali (+116,5%), Elettronica (+96,7%), Sport & Outdoor (+96,3%), Bambini & Neonati (+91,5%), Giocattoli & Gaming (+88,7%), Auto & Moto (+83,6%), Salute & Bellezza (+80,8%) e Moda & Accessori (+72,7%)4.

Anche se nel 2020 i consumatori digitali italiani hanno cercato e confrontato principalmente i prezzi di smartphone e di prodotti legati all‘elettronica di consumo, la pandemia di Covid-19 ha reso ‘popolari’ nuovi prodotti come ad esempio i gel disinfettanti.