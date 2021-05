Draghi: “Matrimoni 2021? Ci vuole pazienza”

Matrimoni 2021 in tempo di Covid tra i temi trattati nella prossima Cabina di regia, fissata per lunedì 17 maggio. A dirlo è il premier Mario Draghi nel corso del Question Time alla Camera. “Voglio esprimere un pensiero per le coppie che stanno programmando il matrimonio, capisco la loro preoccupazione, un festeggiamento così importante è il desiderio di tutti. Ma è fondamentale avere ancora un po’ di pazienza per evitare che una occasione di gioia si trasformi in un rischio per chi partecipa”, ha spiegato il premier. Il settore delle cerimonie sarà quindi “all’attenzione della Cabina di regia di lunedì 17 maggio, per dare maggiori certezze a tutto il comparto”, ha aggiunto sottolineando tra l’altro: “Dobbiamo essere attenti”. “Il governo è vicino agli operatori del settore” wedding, ha spiegato ancorasottolineando come “nel decreto sostegni sono stati stanziati 200 milioni per l’anno in corso” e “un ulteriore indennizzo ci sarà nel nuovo Dl sostegni la settimana prossima”.

Sugli infortuni sul lavoro, ha continuato il premier, “dobbiamo porre un’attenzione necessaria, ancor più in una fase come in quella che ci accingiamo a vivere all’insegna di nuove aperture, speriamo…”. Draghi esprime poi “cordoglio mio e del governo per la morte della giovane Luana D’Orazio e degli altri ben 5 lavoratori deceduti sul lavoro solo in una settimana: non dobbiamo dimenticare, siamo vicini alle loro famiglie, intendiamo fare tutto il possibile”, ha detto, raccogliendo un lunghissimo applauso dell’Aula rivolto alla giovane Luana e alle altre morti bianche.

“Vogliamo fare tutto il possibile per evitare il ripetersi di questi episodi, poniamo la massima attenzione ma dobbiamo fare di più sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”.