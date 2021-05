Dote ai 18enni, Letta: “Vedo solidarietà diffuse all’1% ricco”

Dote ai diciottenni, Enrico Letta torna alla carica su Twitter. “Il nostro è un paese davvero dal cuore d’oro. Vedo solidarietà diffuse a quell’1% più ricco del nostro paese per evitare che si trovi a pagare la tassa di successione come succede invece negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia… #dote18”, scrive il segretario del Pd.

“Mi si chiede perché non finanziare la #dote18 coi tanti soldi che abbiamo ora. Perché ora finanziamo soprattutto a debito e quel debito, domani, lo pagheranno gli stessi giovani di oggi. Assurdo. Meglio la tassa di successione sui patrimoni alti, di ora”, ha sottolineato ancora il dem in un altro tweet.