Monica Setta e Il Volo tra gli ospiti di Domenica In (30 maggio)

Domenica In: domenica 30 maggio andrà in onda alle 14 su Rai1 la puntata numero 38.

Ospiti e anticipazioni

Per lo spazio informativo sui vaccini e il covid-19 il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la Prof.ssa Maria Rita Gismondo Direttore di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano, Monica Setta e il giornalista e scrittore Mauro Mazza.

Il Volo saranno in collegamento dall’Arena di Verona per presentare il concerto evento ‘Il Volo – Tributo a Ennio Morricone’ che sarà trasmesso in diretta su Rai1, sabato 5 giugno in prima serata.

Ci sarà una ampia pagina dedicata a Little Tony, scomparso il 27 maggio 2013, con tanti amici e artisti in studio e in collegamento: Albano, Pupo, Bobby Solo, Rita Pavone, Mal, RosannaFratello, la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi e la figlia Cristiana Ciacci.

Anna Tatangelo presenterà il suo nuovo album ‘AnnaZero’ uscito venerdì 28 maggio.

L’attrice Micaela Ramazzotti interverrà per presentare il film ‘Maladetta Primavera’ per la regia di Elisa Amoruso.