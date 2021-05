Disabili da mare, la diversità è nel blu

Castellammare del Golfo, capitale della disabilità per un nuovo weekend. Il Comune in provincia di Trapani ha organizzato, in collaborazione con Rai per il Sociale, la Guardia Costiera e la Fipsas, uno straordinario corso di apnea per diversamente abili, non vedenti, con Stefano Makula, pluricampione del mondo. Nel segno dello yoga e dello sport anche le attività con Gioacchino Migliore e Gabriele Pizzo di ‘Sup around Sicily’. Ed è proprio con loro due che oltre 50 disabili hanno interagito a partire dalla metà del mese di maggio. “Unicità e sensibilità, queste le parole d’ordine di ciò che abbiamo organizzato a Castellammare del Golfo – spiega il sindaco Nicolò Rizzo – e l’iniziativa la riproporremo anche in futuro, è stato un successo”.