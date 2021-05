Denise Pipitone, Chi l’ha visto nell’ex casa di Anna Corona

Caso Denise Pipitone, mentre la ragazza di Scalea assicura agli inviati di non essere lei la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo, le telecamere di “Chi l’ha visto?” stasera entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, raccogliendo anche la testimonianza della vicina di casa: “Gli uomini delle forze dell’ordine – ha detto ai microfoni del programma – sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro – spiega – sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, che stasera mostrerà anche alcuni documenti inediti su Denise Pipitone, ha intanto pubblicato su Facebook l’estratto dalla deposizione di Anna Corona: “Quando sono arrivati i poliziotti mi hanno detto che mi volevano parlare, io poi ho chiesto se la mia vicina di casa ci facesse accomodare”. Quindi non sono venuti in casa sua i poliziotti? “Non sono saliti, sono venuti a casa mia ma non sono saliti perché io abito nel piano di sopra, quindi noi siamo rimasti giù”. Ma il maresciallo Francesco Di Girolamo, presente durante l’accertamento, ha raccontato nella sua deposizione di essere entrato in casa della donna. Alla domanda “voi avete ispezionato quella casa?”, Di Girolamo replica nella deposizione: “E’ stata fatta un’ispezione perché praticamente ci sono stati mostrati tutti gli ambienti di casa”. Quelli di un appartamento al pianterreno? “Al pianterreno, sì”, replica. E da chi sono stati mostrati? “Dalla signora Anna Corona”, la risposta.