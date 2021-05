Dacia Duster: tutte le novità imminenti e future

Il prossimo 22 giugno sarà svelata la versione restyling della Dacia Duster, la rinnovata SUV compatta del costruttore romeno, nota anche come Phase 2 o modello S36. Nel successivo mese di luglio partirà la prevendita, mentre la commercializzazione vera e propria – anche sul mercato italiano – inizierà nel corso del mese di settembre. Esteticamente, lo stile della carrozzeria sarà in linea con la nuova utilitaria Sandero, a partire dai ridisegnati fari a led con la firma luminosa ad Y.

Tra le novità, inoltre, figurerà il display touch screen centrale da 8,0 pollici e il motore a benzina 1.3 TCe da 150 CV di potenza abbinato al cambio automatico a doppia frizione EDC a sette rapporti. Per il resto, la gamma della nuova Dacia Duster restyling comprenderà il propulsore 1.0 TCe a GPL da 100 CV di potenza per la specifica declinazione Eco-G, l’unità diesel 1.5 BluedCi da 115 CV di potenza e l’altro motore a benzina 1.3 TCe da 130 CV di potenza con il cambio manuale a sei marce.

Nel corso del 2024, invece, è attesa la terza generazione della Dacia Duster che condividerà la piattaforma modulare CMF-B con la Renault Clio. Rappresenterà la variante a passo corto con l’abitacolo a cinque posti della Dacia Bigster, quest’ultima svelata recentemente come concept car, mentre l’omonima versione di serie è in programma per il 2025. La prossima Dacia Duster sarà disponibile con il motore a benzina 1.2 TCe da 130 CV di potenza, dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V e affiancato dal propulsore 1.6 E-Tech Hybrid a propulsione ibrida da 145 CV di potenza complessiva, nonché dall’unità 1.2 E-Tech Plug-In che sarà abbinata alla trazione integrale 4×4 elettrica.